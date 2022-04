Gastão Elias inicia Oeiras Open II com vitória; Borges elimina Pedro Sousa

Elias derrotou o alemão Sebastian Fanselow

Gastão Elias, campeão do Oeiras Open I, regressou esta terça-feira ao centralito do Complexo de Ténis do Jamor com uma vitória diante do alemão Sebastian Fanselow, enquanto Nuno Borges eliminou Pedro Sousa na ronda inaugural do segundo challenger português.

Depois de conquistar domingo o nono título da carreira no ATP Challenger Tour, o tenista da Lourinhã, número 173.º no ranking mundial, estreou-se no Oeiras Open II com um triunfo fácil frente ao germânico, 396.º classificado na mesma hierarquia, em dois sets, com os parciais de 6-1 e 6-2, ao fim de uma hora e um minuto.

Elias, de 31 anos, mostrou-se consistente e nem precisou de arriscar muito para eliminar o adversário e assegurar a sexta vitória consecutiva, garantindo, assim, a qualificação para a segunda ronda e um encontro com Nuno Borges, 143.º colocado no ranking mundial.

O jovem tenista da Maia, de 25 anos, defrontou na primeira ronda Pedro Sousa, a regressar à competição depois de uma cirurgia ao pulso esquerdo, e, apesar de ter cedido o primeiro parcial, ganhou o encontro em três partidas, por 4-6, 7-5 e 6-3, ao cabo de duas horas e seis minutos.

Na próxima jornada, Nuno Borges e Gastão Elias vão defrontar-se pela sexta vez, sendo que o confronto direto é favorável ao maiato (3-2), na luta por uma vaga nos quartos de final do Oeiras Open II.

João Domingues, Tiago Cação e Pedro Araújo também disputaram a primeira ronda do quadro principal, mas acabaram todos afastados.

Enquanto o tenista de Oliveira de Azeméis foi ultrapassado pelo húngaro Zsombor Piros, por duplo 6-3, Cação foi derrotado pelo brasileiro Óscar José Gutiérrez, por 6-2 e 6-3, e Araújo cedeu perante o francês Evan Furness, com os parciais de 7-6 (9-7) e 6-3.