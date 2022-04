Gastão Elias foi derrotado na abertura do qualificador do Estoril Open

Redação com Lusa

Tenista da Lourinhã, número 154 no ranking ATP, perdeu, em dois sets, contra Hugo Dellien, favorito para a partida, ao fim de uma hora e 40 minutos

O tenista português Gastão Elias foi eliminado, este sábado, na primeira ronda da fase de qualificação do Estoril Open, que decorre até 1 de maio no Clube de Ténis do Estoril, ao perder diante o boliviano Hugo Dellien.

O tenista da Lourinhã, número 154 no "ranking" ATP, não conseguiu contrariar o favoritismo do jogador natural de Trinidad, 89.º colocado na hierarquia mundial, e acabou por ceder a passagem à segunda ronda do qualifying em dois sets, por duplo 6-4.

Graças ao triunfo ante Gastão Elias, ao fim de uma hora e 40 minutos, o primeiro cabeça de série da fase de qualificação vai defrontar no encontro de acesso ao quadro principal o australiano Max Purcell (166.º ATP), que derrotou, na estreia, o italiano Marco Cecchinato, por 7-6 (7-1), 4-6 e 6-3.