Gastão Elias está a um triunfo do quadro principal do Open da Austrália

Redação com Lusa

Tenista português venceu o peruano Juan Pablo Varillas nas meias-finais da qualificação.

O tenista português Gastão Elias, número 217 mundial, colocou-se a um triunfo do quadro principal do Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, ao superar o peruano Juan Pablo Varillas, 128.º, nas meias-finais da qualificação.

Gastão Elias superou o 11.º cabeça de série do qualifying em três sets, pelos parciais de 7-6 (9-7), 4-6 e 6-4, numa batalha que durou duas horas e 57 minutos, no "court" número 12 de Melbourne Park.

Para chegar ao quadro principal, o jogador luso, que já foi o 57.º jogador mundial, em 24 de outubro de 2016, tem agora de bater o cazaque Timofey Skatov, 255.º da tabela ATP.

Nas meias-finais da qualificação estão mais dois jogadores lusos, que jogam ainda esta quarta-feira: João Sousa, 140.º jogador mundial, defronta o anfitrião Marc Polmans, 195.º, enquanto Frederico Silva, 240.º, mede forças com o italiano Thomas Fabbiano, 202.º.

Pelo caminho, já ficaram João Domingues, 249.º da hierarquia, derrotado na primeira ronda de qualificação, e Nuno Borges, 192.º, obrigado a desistir por estar infetado pelo coronavírus responsável pela pandemia da covid-19.