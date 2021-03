Gastão Elias e Tiago Cação seguem para a segunda ronda do Open de Oeiras

Torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour desenrola-se no Jamor

Os tenistas portugueses Gastão Elias e Tiago Cação acederam hoje, com uma vitória na estreia, à segunda ronda do Open de Oeiras, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour que está a decorrer no Complexo Desportivo do Jamor.

Elias, 358.º classificado no "ranking" ATP, venceu Chun Hsin Tseng, de Taiwan, por 6-3, 2-6, 6-4, em duas horas e 30 minutos.

Elias vai jogar com o vencedor do encontro entre o espanhol Roberto Ortega-Olmedo (299. ATP) e o norte-americano Ernesto Escobedo, quarto cabeça de série 205.º ATP.

Tal como o jogador natural da Lourinhã, Tiago Cação (558.º ATP) também conquistou a qualificação para a fase seguinte da prova, ao superar o favorito coreano Lee Duckhee (291.º ATP) ao cabo de uma hora e 50 minutos de encontro, por 6-3 e 6-4.

Na segunda ronda, o tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis (FPT) vai medir forças com alemão Mats Moraing (272.º ATP), que derrotou na estreia o "lucky loser" nacional Francisco Cabral em três renhidos "sets", decididos com os parciais de 6-2, 6-7 (5-7) e 6-2, ao fim de duas horas e 15 minutos.

O jovem Luís Faria (827.º ATP), de 21 anos, por sua vez, também ficou pela jornada inaugural, ao ceder perante o mais credenciado croata Nino Serdarusic, que figura no 305.º posto da hierarquia mundial, por duplo 6-3.

Gastão Elias e Tiago Cação juntam-se assim a Gonçalo Oliveira (296.º ATP), único português com entrada direta no torneio e que eliminou o checo Denis Yevseyev na estreia, por 6-1 e 6-2, na próxima jornada do Oeiras Open, organizado pela FPT no Jamor.