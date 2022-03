Gastão Elias e Pedro Sousa na segunda ronda do Oeiras Open

Os portugueses Gastão Elias e Pedro Sousa entraram esta terça-feira a vencer no Oeiras Open, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, a decorrer no Complexo de Ténis do Jamor, e juntaram-se a Nuno Borges na segunda ronda.

O primeiro dos dois representantes nacionais a jogar hoje no Jamor foi Gastão Elias, 198.º classificado no ranking ATP, que precisou de três partidas para superar o qualifier norte-americano Alex Rybakov, com os parciais de 6-4, 3-6 e 6-2, ao cabo de duas horas e 16 minutos.

Garantido o acesso à segunda ronda, tal como o número dois português havia assegurado na segunda-feira frente ao compatriota Pedro Araújo, o tenista da Lourinhã vai defrontar agora o vencedor do encontro entre os italianos Andrea Vavassori (259.º ATP) e Gianluca Mager (99.º ATP), segundo cabeça de série.

Apesar de estar a regressar à competição, após a longa paragem por lesão no pulso esquerdo, a tarefa de Pedro Sousa, caído para a 268.ª posição na hierarquia mundial, foi mais fácil diante o alemão Lucas Gerch (395.º ATP), que eliminou pelos parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 17 minutos.

Enquanto Sousa, de 32 anos, aguarda pelo desfecho do encontro entre o turco Ergi Kirkin (357.º ATP) e o croata Nino Serdarusic (207.º ATP) para conhecer o seu próximo adversário, Nuno Borges (150.º ATP) ficou a saber hoje que vai medir forças na fase seguinte da prova com o búlgaro Dimitar Kuzmanov (191.º ATP), que bateu o italiano Francesco Forti, por 6-2 e 6-1.