Gastão Elias e Nuno Borges qualificam-se para os "quartos" do challenger de Oeiras

Duo de tenistas portugueses bateu, respetivamente, o teórico favorito espanhol Carlos Gimeno Valer (292.º ATP) e o "qualifier" italiano Raul Brancaccio

Os tenistas Gastão Elias e Nuno Borges qualificaram-se hoje para os quartos de final do Oeiras Open II, o segundo torneio português de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer no Complexo Desportivo do Jamor.

Elias, 323.º colocado no "ranking" ATP, bateu o teórico favorito espanhol Carlos Gimeno Valero, que figura no 292.º lugar na hierarquia mundial, em dois "sets", pelos parciais de 6-1 e 6-3, ao fim de uma hora e 14 minutos.

Ao ultrapassar o campeão do Gran Canaria Open II, 19 anos, o tenista da Lourinhã, que no domingo disputou a final do Oeiras Open I, vai defrontar nos quartos de final o vencedor do encontro entre o búlgaro Dimitar Kuzmanov (243.º ATP) e o norte-americano Ernesto Escobedo (184.º ATP), terceiro cabeça de série.

Nuno Borges, número 378 do "ranking" ATP, precisou de três partidas e de duas horas e 19 minutos no Centralito do Jamor para levar de vencida o "qualifier" italiano Raul Brancaccio, com os parciais de 6-4, 4-6 e 6-3.

Graças ao triunfo conquistado ao sexto "match point", o jovem jogador da Maia, de 24 anos, assegurou, pela primeira vez na carreira, a presença nos quartos de final de um "challenger" e um encontro com o francês Manuel Guinard, que derrotou o compatriota Hugo Grenier, por 6-4 e 6-1.