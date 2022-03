Gastão Elias derrotado por qualifier romeno na Croácia

O tenista português Gastão Elias foi hoje eliminado na estreia no torneio de Zadar, ao perder com o romeno Cezar Cretu, proveniente da fase de qualificação, na primeira ronda da prova croata do circuito Challenger.

Gastão Elias, 198.º classificado do ranking mundial, perdeu em dois sets com um tenista posicionado muito abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 551.º lugar, por 6-2 e 6-4, após uma hora e 31 minutos de confronto no court em terra batida.

Duas quebras de serviço a abrir e fechar permitiram a Cretu vencer facilmente o primeiro set, mas o segundo parcial foi uma montanha-russa, com duas quebras de serviço para o português e três para o romeno, a última das quais para fechar o encontro, com um jogo em "branco" de Elias.