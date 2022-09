Gastão Elias avança no Lisboa Belém Open, Sousa e Oliveira afastados

Tenista português avançou para a segunda ronda

O tenista português Gastão Elias avançou hoje para a segunda ronda do Lisboa Belém Open, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, a decorrer no Club Internacional de Foot-Ball (CIF), enquanto Pedro Sousa e Gonçalo Oliveira foram eliminados.

Dos três representantes nacionais a disputar hoje a ronda inaugural do 'challenger' lisboeta, apenas Gastão Elias, número 209 no 'ranking' ATP, assegurou a continuidade em prova, ao derrotar o argentino Pedro Cachín, primeiro cabeça de série, em três 'sets', com os parciais de 6-2, 6-7 (3-7) e 7-6 (7-4).

Ultrapassado o 60.º colocado na hierarquia mundial, que em agosto conquistou o seu quarto título 'challenger' da temporada, na República Dominicana, o tenista das Caldas da Rainha vai defrontar na segunda ronda o jovem francês Luca Van Assche (289.º ATP), de 18 anos, que bateu na estreia o italiano Riccardo Bonadio também em três partidas, por 4-6, 6-1 e 7-6 (7-4).

Ao contrário de Elias, de 31 anos, Pedro Sousa foi eliminado a jogar em casa pelo checo Vit Kopriva (154.º), que precisou de três 'sets' para garantir a qualificação para a fase seguinte, por 4-6, 6-4 e 6-1, ao cabo de duas horas e 14 minutos.

Gonçalo Oliveira, depois de passar com distinção pela fase de qualificação, também foi travado na primeira eliminatória do quadro principal, pelo francês Benoit Paire, antigo 'top 20' mundial e atual 165 classificado, em dois 'sets', pelos parciais de 7-5 e 6-4.