Garbiñe Muguruza vence Anett Kontaveit e garante meias-finais das WTA Finals

Muguruza assegurou um triunfo claro, com duplo 6-4, em uma hora e 28 minutos.

A tenista espanhola Garbiñe Muguruza apurou-se no domingo para as meias-finais das WTA Finals, ao derrotar a estónia Anett Kontaveit, já apurada, em jogo do grupo Teotihuacan, em Guadalajara, México.

Muguruza, sexta jogadora do torneio e vencedora em Roland Garros, em 2016, e em Wimbledon, em 2017, tinha de vencer para poder seguir em frente, tendo assegurado um triunfo claro, com duplo 6-4, em uma hora e 28 minutos.

Nas meias-finais, Muguruza vai medir forças com a compatriota Paula Badosa, sétima, que já assegurou o triunfo no grupo Chichen Itza, garantindo assim a presença pela segunda vez de uma jogadora espanhola na final do Masters feminino, depois de Arantxa Sanchez o ter conseguido em 1993, quando perdeu para a alemã Steffi Graff, no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

A checa Karolina Pliskova, terceira, foi a grande derrotada do dia, apesar de ter vencido a compatriota Barbora Krejcikova, segunda, por 0-6, 6-4 e 6-4, uma vez que só seguiria em frente vencendo e beneficiado da derrota da espanhola.

A outra meia-final das WTA Finals será conhecida hoje, quando se concluir o grupo Chichen Itza, com a vencedora do embate entre a grega Maria Sakkari, quarta, e a polaca Iga Swiatek, a defrontar Annett Kontaveit.