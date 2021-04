"Ganhei 12 mil euros para estar no hotel e agora vou para casa: é perfeito"

Benoit Paire perdeu na primeira ronda do Masters 1000 de Montecarlo e foi polémico ao falar do torneio: "Vir a estes cemitérios deprime-me".

Benoit Paire caiu, este domingo, frente ao tenista australiano Jordan Thompson por 6-4, 6-7 (3) e 7-6 (5), depois de três horas de jogo, no Masters 1000 Monte Carlo.

Na conferência de imprensa, no final do jogo, o tenista francês voltou a mostrar o seu lado polémico, ao lembrar que, apesar de ter caído na primeira ronda do Masters 1000 de Monte Carlo, leva para casa uma boa quantia de dinheiro.

"Não me importa nada este jogo. Tenho um jogo de pares e depois vou para casa, a duas horas de carro. Vir a estes cemitérios deprime-me. Diziam-nos que vinhas a Monte Carlo, um dos melhores torneios do mundo e chegas aqui, vês que está vazio e há um ambiente triste que nunca se viu. Sinto-me um miserável quando estou em campo. O circuito ficou podre. Mas ao menos tenho 12 mil euros. Vão dizer: 'Está a falar de muito dinheiro'. Ganhei 12 mil euros para estar tranquilo no hotel e ir logo para casa. É perfeito", disse Benoit Paire.