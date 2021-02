Frederico Silva tem a época paga e até teve patrocínio nas mangas

Com 50 mil euros limpos trazidos da tournée australiana em que ainda teve um patrocínio espontâneo, jogador da Felner Academy (Caldas da Rainha) tira peso das costas.

A cumprir a nona temporada como profissional, Kiko Silva começou a ter uma carreira financeiramente mais desafogada quando, no ano passado, se consolidou no top 200 do ranking ATP, passando a receber certas regalias nos torneios, como hospedagem e alimentação.

Agora, as coisas levam um rumo ainda melhor: a seguir ao qualifying do Open da Austrália, disputado, em Doha, garantiu 43 000 euros pela entrada na melhor grelha da etapa do Grand Slam, mais 1000€ pela presença no ATP250 de Melbourne e, surpresa das surpresas, um patrocínio nas mangas, a rondar os 5000€, oferecido quando se soube que iria defrontar Nick Kyrgios.

As maiores despesas de um tenista "pro" são as equipas técnicas e viagens. No caso de Frederico, de 25 anos e 187.º mundial, desde criança que paga uma mensalidade na Felner Academy, nas Caldas da Rainha, sendo mesmo acompanhado pelo proprietário.

"Neste momento, o Frederico é auto suficiente e, se continuar onde está, ou se subir no ranking, ganhará sempre dinheiro extra despesas", revelou a O JOGO o treinador Pedro Felner.

Representado pela Polaris, o esquerdino tem ainda um contrato de roupa por objetivos e, quando existe uma brecha no calendário, joga campeonatos de clubes, em França ou na Alemanha, chegando a receber mais de 2500€ por jornada.