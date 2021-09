Frederico Silva perde no tie-break no challenger de Kiev

Num encontro muito disputado, o jogador das Caldas da Rainha, 180.º colocado no ranking ATP, foi eliminado por Orlando Luz (275.º ATP), em três sets.

O tenista português Frederico Silva perdeu esta terça-feira frente ao brasileiro Orlando Luz, no tie break do terceiro set, na ronda inaugural do challenger de Kiev, que conta ainda com a presença de Nuno Borges.

Num encontro muito disputado, o jogador das Caldas da Rainha, 180.º colocado no ranking ATP, foi eliminado por Orlando Luz (275.º ATP), em três sets, com os parciais de 7-5, 2-6 e 6-7 (5-7), ao fim de três horas e 12 minutos.

Depois que conquistar o parcial inaugural e ver Orlando Luz igualar o marcador, Frederico Silva ainda recuperou de 2-5 na derradeira partida, mas não resistiu ao desempate e acabou por ceder a qualificação para a segunda ronda.

Uma vez eliminado o número três português, resta Nuno Borges na segunda jornada em Kiev, na qual vai defrontar o também brasileiro Matheus Pucinelli de Almeida (334.º ATP).