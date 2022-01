Frederico Silva perde nas meias-finais do challenger de Forli

Derrota frente ao russo Pavel Kotov, em dois sets.

O tenista português Frederico Silva caiu nas meias-finais do challenger Cittá di Forli, em Itália, ao perder com o russo Pavel Kotov em dois sets.

Depois de, na véspera, ter surpreendido o primeiro cabeça de série do torneio italiano, o canadiano Vasek Pospisil, para avançar para as meias-finais, Kiko acabou derrotado pelo 231.º jogador da hierarquia mundial pelos parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e 12 minutos.

O português de 26 anos, 239.º do "ranking" ATP, perdeu o primeiro set em apenas 26 minutos, depois de ver o seu serviço quebrado em três ocasiões, mas reagiu no segundo, chegando mesmo a conquistar um "break point" para liderar por 3-1.

Contudo, Kotov devolveu o "break" no sexto jogo e quebrou novamente o serviço do tenista das Caldas da Rainha no oitavo, fechando o encontro com um triunfo por 6-3 no parcial.