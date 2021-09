Frederico Silva, Nuno Borges e João Domingues seguem em frente no Lisboa Belém Open

Frederico Silva venceu Tristan Lamasine em dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-4.

Os tenistas portugueses Frederico Silva, Nuno Borges e João Domingues asseguraram esta terça-feira a qualificação para a segunda ronda do Lisboa Belém Open, "challenger" de categoria 80 que está a decorrer no Club Internacional de Foot-ball (CIF).

O primeiro representante nacional a alcançar o triunfo foi Frederico Silva, número 196 no ranking ATP, que ultrapassou na estreia o francês Tristan Lamasine (281.º) em dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-4.

Na próxima ronda, o tenista natural das Caldas da Rainha, de 26 anos, vai defrontar já na quarta-feira o jovem italiano Gíulio Zepppieri (297.º), de 19 anos, que afastou o qualifier argentino Santiago Taverna, por 4-6, 6-3 e 6-4.

Assim como o próximo adversário de Frederico Silva, Nuno Borges não teve tarefa fácil nos "courts" de terra batida do CIF e também precisou de três partidas para superar o belga Michael Geerts, pelos parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, ao cabo de duas horas e 44 minutos.

O próximo adversário do jogador do Porto, 264.º classificado na hierarquia mundial, será o sexto cabeça de série, o alemão Cedrik-Marcel Stebe (160.º), que derrotou o "lucky loser" italiano Jacopo Berrettini na ronda inaugural, por 6-0 e 6-1.

Já a passagem de João Domingues, que figura no 238.º lugar no "ranking" ATP, à fase seguinte da prova foi à custa da vitória diante do compatriota Tiago Cação, por duplo 6-4. Na segunda jornada, o jogador de Oliveira de Azeméis vai medir forças com o polaco Daniel Michalski (484.º), responsável pela eliminação do japonês Taro Daniel, por 7-6 (7-4), 5-7 e 6-2.