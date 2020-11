Frederico Silva nas meias finais em São Paulo

Redação com Lusa

Tenista português bateu um adversário argentino e agora, nas "meias", vai jogar contra um brasileiro

Frederico Silva, sexto cabeça de série, qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do challenger de São Paulo, no Brasil, ao vencer o argentino Camilo Ugo Carabelli, em dois sets.

O tenista português, 203.º do ranking mundial, bateu Carabelli, 388.º, por 7-5, 6-2, em uma hora e 56 minutos.

Pela primeira vez numa meia-final do circuito challenger desde outubro de 2019, Frederico Silva vai defrontar um brasileiro na próxima ronda, que sairá do confronto entre João Menezes, 204.º do mundo, e Matheus Pucinelli de Almeida, 936.º.