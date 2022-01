Frederico Silva nas meias-finais do challenger de Cittá di Forli

Redação com Lusa

Frederico Silva qualificou-se hoje para as meias-finais do challenger de Cittá di Forli, em Itália, ao eliminar o canadiano Vasek Pospisil, em três sets.

Diante do primeiro cabeça de série do torneio e atual 138.º colocado do "ranking" ATP, o jogador luso (239.º) precisou de mais de três horas em "court" para se impor por 7-6 (7-3), 6-7 (1-7) e 7-5.

Na próxima fase, Frederico Silva vai discutir um lugar na final com o russo Pavel Kotov, número 231 da hierarquia.