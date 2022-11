Frederico Silva na final do Challenger de Yokkaichi

Final será frente ao japonês Yosuke Watanuki, número 173 do mundo.

O tenista português Frederico Silva qualificou-se este sábado para a final do Challenger de Yokkaichi, ao impor-se japonês Kaichi Uchida em apenas dois sets nas meias-finais, defrontando agora Yosuke Watanuki na partida decisiva.

Frederico Silva, 244.º classificado do ranking mundial, bateu o tenista japonês, primeiro cabeça de série e 165.º posicionado na hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-2 e 6-2, após uma hora e 14 minutos de confronto.

O jogador português, de 27 anos, vai discutir o triunfo no challenger frente ao japonês Yosuke Watanuki, número 173 do mundo, naquela que será uma reedição da final do challenger de Kobe, também no Japão, no domingo passado, que o tenista nipónico venceu.