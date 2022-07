Frederico Silva eliminado nos quartos de final em Iasi

Estoril, 04/05/2017 - Decorre entre os dias 29 de Abril a 7 de Março o Estoril Open 2017 no Clube de Ténis do Estoril. Frederico Silva (Filipe Amorim/Global Imagens)

Frederico Silva, 284.º do ranking mundial, ainda discutiu o segundo set no tie-break, mas acabou derrotado pelo 169.º do mundo e oitavo cabeça de série do torneio, por 6-4 e 7-6 (7-5), em duas horas e três minutos

O tenista português Frederico Silva foi esta sexta-feira eliminado nos quartos-de-final do challenger romeno de Iasi, ao perder diante do brasileiro Felipe Meligeni Alves, em dois sets.

