Frederico Silva e Daniel Rodrigues apuram-se para a segunda ronda do Porto Open

Os tenistas Frederico Silva e Daniel Rodrigues sobreviveram à razia de jogadores portugueses na abertura do Porto Open e qualificaram-se para a segunda ronda do torneio do ATP Challenger Tour, que está a decorrer no Monte Aventino.

O madeirense Daniel Rodrigues, número 786 no ranking ATP, depois de superar a fase de qualificação, bateu na ronda inaugural do quadro principal o japonês Hiroki Moriya (248.º ATP) em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-2, conquistando assim o seu primeiro triunfo num torneio de categoria challenger.

Contrariado o favoritismo do adversário nipónico, o jovem português, de 22 anos, vai defrontar na fase seguinte da prova o francês Hugo Grenier (141.º), quinto cabeça de série e responsável pela eliminação do lisboeta Pedro Sousa, por 6-3 e 7-5, ao fim de uma hora e 23 minutos do encontro que fechou a jornada de hoje.

Assim como o insular, a evoluir no circuito universitário norte-americano, Frederico Silva também assegurou uma vaga na segunda ronda do Porto Open, ao beneficiar da desistência do gaulês Constant Lestienne (149.º), sétimo pré-designado, quando o marcador registava 7-5 e 2-1.

Enquanto o jogador das Caldas da Rainha, 269.º classificado na hierarquia mundial, marcou duelo com o "qualifier" britânico Aidan McHugh, que se impôs ao bielorrusso Mirza Basic, por 3-6, 6-4 e 6-3, João Domingues foi afastado pelo francês Gregoire Barrere em três partidas, pelos parciais de 5-7, 7-6 (7-2) e 6-1.

Num dia pouco feliz para os jogadores portugueses, Nuno Borges, número dois nacional e 123 no ranking ATP, também foi surpreendido pelo gaulês Antoine Escoffier (208.º) e acabou por ficar pela estreia no Porto Open, depois de não conseguir evitar o desaire por 7-6 (7-5) e 6-4.