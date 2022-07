Frederico Silva beneficia de lesão e está na segunda ronda de Iasi

Redação com Lusa

Checo Zdenek Kolar desistiu devido a problemas físicos.

O tenista português Frederico Silva apurou-se para a segunda ronda do challenger romeno de Iasi, ao beneficiar do abandono por lesão do checo Zdenek Kolar, numa altura em que vencia por um set.

Frederico Silva, 284.º do ranking mundial, venceu o primeiro set por 6-4 e estava empatado no segundo 4-4, altura em que Kolar, 113.º da hierarquia mundial e terceiro cabeça de série do torneio, desistiu por lesão.

Na próxima ronda, o jogador luso vai defrontar o vencedor do encontro entre o romeno Marius Copil (330) e o ucraniano Oleg Prihodko (351).