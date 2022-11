Frederico Silva avança para os quartos de final do Challenger de Yokkaichi

Redação com Lusa

O tenista português Frederico Silva venceu, esta quarta-feira, o japonês Shintaro Mochizuki no Challenger de Yokkaichi, no Japão, e garantiu o apuramento para os quartos de final.

O tenista natural das Caldas da Rainha, 244.º do ranking mundial, venceu o n.º 324 da hierarquia num jogo decidido em três sets, com os parciais de 3-6, 6-1 e 6-3, e que teve a duração de uma hora e 37 minutos.

Nos quartos de final, o tenista luso vai defrontar Colin Sinclair, das Ilhas Marianas do Norte, e que está no 498.º lugar do ranking mundial.