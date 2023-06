Frederico Silva avança no qualifying do torneio de Wimbledon

Redação com Lusa

Frederico Silva avançou para a segunda ronda do qualifying de acesso ao quadro principal de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam, após bater o bósnio Damir Dzumhur em dois sets.

Na sua quarta tentativa da carreira para chegar ao quadro principal do histórico torneio de relva inglês, o tenista português, 188.º do ranking ATP, venceu Damir Dzumhur, 164.º, com os parciais de 6-3 e 6-4, num duelo que durou uma hora e 28 minutos.

Na segunda ronda do qualifying, vai defrontar o equatoriano Emílio Gomez, atual 127.º da hierarquia mundial.