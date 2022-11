Frederico Silva atinge meias-finais do challenger de Kobe

Nas meias-finais, fase que atinge pela segunda vez esta temporada, o português vai defrontar o croata Nino Serdarusic.

Frederico Silva qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do challenger de Kobe, no Japão, ao bater o tenista da casa Shinji Hazawa, convidado pela organização.

No encontro dos quartos de final, o tenista das Caldas da Rainha, 291.º do ranking ATP, bateu Hazawa, 506.º, por 6-2, 3-6 e 7-6 (7-4), em duas horas e 27 minutos.

Nas meias-finais, fase que atinge pela segunda vez esta temporada, o português vai defrontar o croata Nino Serdarusic, 256.º da hierarquia mundial.