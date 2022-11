Frederico Silva apura-se para os quartos do torneio de Kobe

Redação com Lusa

O tenista português Frederico Silva qualificou-se esta quarta-feira para os quartos-de-final do torneio de Kobe, ao impor-se em dois sets ao australiano Rinky Hijikata, terceiro cabeça de série, na segunda ronda da prova japonesa do circuito Challenger.

Frederico Silva, 291.º classificado no ranking mundial, bateu com relativa facilidade Hijikata, 168.º colocado da hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-4 e 6-2, após uma hora e 22 minutos de confronto no court em piso duro.

O tenista português, de 27 anos, vai defrontar nos quartos-de-final o vencedor do encontro entre dois tenistas japoneses, substancialmente pior posicionados no ranking mundial: Naoki Nakagawa (448.º colocado) e Shinji Hazawa (655.º).