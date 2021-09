Fred Gil ajudou Portugal a chegar à prata no Mundial de Seniores +35

Gonçalo Pereira, José Ricardo Nunes, João Guerra e Fred Gil com as medalhas de prata

Antigo 62.º do ranking ATP estreou-se, aos 36 anos, pela Seleção Nacional no Mundial de veteranos.

Aos 36 anos, Fred Gil ajudou Portugal a chegar ao segundo lugar no mundial de seniores para o escalão de maiores de 35 anos, no campeonato que decorreu em Umag, na Croácia, ao jogar pela Seleção Nacional, que contou ainda com Gonçalo Pereira, José Ricardo Nunes e o advogado João Guerra.

A Seleção Nacional ganhou à Eslovénia (3-0) e à Índia (2-1), antes de perder com a Ucrânia (1-2) no fecho da fase de grupos, impondo-se ontem à Espanha (2-1), o que valeu o apuramento para a final. Nas "meias", o antigo 62.º do ranking ATP (2011) venceu o singular e o par, este ao lado de Gonçalo Pereira, enquanto José Ricardo Nunes perdeu o duelo individual e João Guerra não foi utilizado.

Na final, frente à França, que era favorita, a Seleção Nacional perdeu os dois encontros de singulares, com José Ricardo Nunes a ceder, 6-2 e 6-1, face a Florian Reynet, e Fred Gil a ser batido, por 6-0 e 6-3, frente a Vincent Stouff. As equipas já não realizaram o encontro de pares.