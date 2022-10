Francisco Cabral soma primeiro triunfo ao lado de Jamie Murray

Redação com Lusa

Frente aos argentinos Francisco Cerundolo e Pedro Cachin.

O português Francisco Cabral somou esta segunda-feira o primeiro triunfo ao lado do britânico Jamie Murray, ao bater os argentinos Francisco Cerundolo e Pedro Cachin, em Gijón, em Espanha.

Cabral, 49.º do ranking de pares, e Murray, 30.º, bateram Cerundo, 331.º, e Cachin, 323.º, por 6-1 e 6-2, em 56 minutos.

Na próxima ronda, Cabral poderá encontrar o compatriota João Sousa, caso este triunfe, ao lado espanhol Pablo Carreno Busta, frente aos argentinos Maximo González e Andres Molteni.

Sousa, 64.º da hierarquia de singulares, joga hoje em singulares, frente ao austríaco Dominic Thiem, atual 165.º e antigo terceiro do ranking.

Este é o terceiro torneio de Francisco Cabral ao lado do antigo número um mundial de pares, depois de o britânico de 36 anos ter convidado o jovem portuense para jogar até ao fim do ano, com vista a tornar a parceria permanente em 2023, somando agora a primeira vitória, depois dos desaires em Metz e Sófia.

O tenista de 25 anos decidiu abdicar da carreira de singulares para se dedicar exclusivamente aos pares e é já o segundo melhor português de sempre na vertente, sendo suplantado apenas por João Sousa, que foi 26.º em maio de 2019.