Francisco Cabral sofre segunda derrota ao lado de Jamie Murray

Redação com Lusa

No segundo encontro ao lado do antigo número um mundial de pares, Cabral foi derrotado pelos alemães Fabian Fallert e Oscar Otte.

Francisco Cabral foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do quadro de pares do torneio de Sófia, sofrendo a segunda derrota ao lado do britânico Jamie Murray.

No segundo encontro ao lado do antigo número um mundial de pares e atual 31.º, Cabral, 47.º dessa hierarquia, foi derrotado pelos alemães Fabian Fallert (126.º) e Oscar Otte (55.º), por 6-4, 6-7 (5-7) e 10-6, em uma hora e 32 minutos.

Na estreia ao lado de Murray, Francisco Cabral também tinha perdido, então na primeira ronda do torneio de Metz, em França.

O britânico, de 36 anos, convidou o jovem portuense para jogar até ao fim do ano, com vista a tornar a parceria permanente em 2023.

O tenista de 25 anos decidiu abdicar da carreira de singulares para dedicar-se exclusivamente aos pares e é já o segundo melhor português de sempre na vertente, sendo suplantado apenas por João Sousa, que foi 26.º em maio de 2019.

