Francisco Cabral qualifica-se para a final de pares no challenger de Roma

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, qualificou-se esta sexta-feira para a final de pares do challenger de Roma, depois de vencer o brasileiro Fernando Romboli e o norueguês Viktor Durasovic.

A formar dupla com Barrientos, 66.º do mundo na especialidade e oitavo par do português esta temporada, Cabral, 52.º do ranking da variante, venceu Romboli (146.º) e Durasovic (302.º), por 7-6 (7-5) e 6-0, em uma hora e 21 minutos.

A dupla luso-colombiana, segunda cabeça de série, vai defrontar na final o cazaque Andrey Gobulev e o ucraniano Denys Molchanov, que beneficiaram da desistência dos franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, primeiros cabeças de série.

O portuense, de 26 anos, falhou no sábado a conquista do terceiro título ATP, ao perder, ao lado do cazaque Aleksandr Nedovyesov, a final de Banja Luka, na Bósnia-Herzegovina, frente ao neozelandês Michael Venus e ao britânico Jamie Murray, com quem tentou uma parceria fixa no final da temporada passada, sem sucesso.

No circuito challenger, Cabral tem 10 títulos, nove dos quais ao lado do amigo Nuno Borges, em 14 finais disputadas, a última das quais na Maia, em 2022, com os portugueses então derrotado pelos ingleses Julian Cash e Henri Patten.