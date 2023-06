Francisco Cabral perde nos oitavos de final de pares do Roland Garros

Redação com Lusa

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do brasileiro Rafael Matos, foi eliminado este domingo nos oitavos de final de pares de Roland Garros, com uma derrota em três sets frente ao norte-americano Austin Krajicek e ao croata Ivan Dodig.

A dupla luso-brasileira foi batida pelos quartos cabeças de série do segundo Grand Slam do ano pelos parciais de 6-7 (3-7), 6-4 e 7-5, num encontro que teve a duração de três horas e um minuto.

Esta foi a primeira vez que o maior especialista nacional da variante e 57.º do ranking mundial chegou à terceira ronda de um Grand Slam, depois de no ano passado ter caído na segunda ronda de Wimbledon e Open dos Estados Unidos ao lado do amigo Nuno Borges.

Cabral e Matos, número um brasileiro e 39.º dessa hierarquia, iniciaram a sua parceria em meados de maio, após o português ter jogado ao lado de outros oito jogadores.

A dupla composta por Krajicek e Dodig vai defrontar nos quartos de final os vencedores do encontro entre os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz e os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul.