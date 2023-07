Francisco Cabral nos quartos de final de pares do torneio de Umag

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do brasileiro Rafael Matos, apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final de pares de Umag, ao vencer o francês Albano Olivetti e o espanhol David Hernández, em dois sets.

A dupla luso-brasileira, terceira cabeça de série do torneio croata de terra batida, precisou de uma hora e 36 minutos para imperar diante dos oponentes, por 6-2 e 7-6 (7-5).

O adversário da próxima ronda sairá do encontro entre a dupla neerlandesa David Pel/Sander Arends e Marcelo Demoliner, do Brasil, e Philipp Oswald, da Áustria.

No último domingo, a dupla Cabral/Matos perdeu em dois sets (duplo 6-2) a final do torneio de Bastad, diante do cazaque Aleksandr Nedovyesov do equatoriano Gonzalo Escobar.

Cabral, de 26 anos, procura o terceiro título de pares no circuito ATP, depois de já ter vencido o Estoril Open, ao lado de Nuno Borges, e o torneio Gstaad, com o bósnio Tomislav Brkic, ambos em 2022.