Francisco Cabral na segunda ronda de pares do torneio de Bastad

Redação com Lusa

Tenista português joga ao lado do brasileiro Rafael Matos.

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do brasileiro Rafael Matos, qualificou-se para a segunda ronda do quadro de pares do torneio de Bastad, na Suécia.

Cabral, 47.º do ranking mundial de pares, e Matos, 49.º, derrotaram o romeno Victor Vlad Cornea, 84.º, e o espanhol Sergio Martos Gornes, 103.º, por 6-2 e 6-4, em uma hora e 11 minutos.

Na próxima ronda, Francisco Cabral e Rafael Matos vão defrontar a dupla primeira cabeça de série, formada pelo francês Fabrice Martin e pelo alemão Andreas Mies.

Este é o primeiro torneio da dupla luso-brasileira desde que foram eliminados na segunda ronda em Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada.