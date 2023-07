Francisco Cabral está na segunda ronda de pares do torneio de Kitzbühel

Redação com Lusa

Tenista português faz dupla com o brasileiro Rafael Matos.

O tenista português Francisco Cabral, em parceria com o brasileiro Rafael Matos, avançou para a segunda ronda de pares do torneio de Kitzbühel, com um triunfo em dois sets sobre os neerlandeses Matwe Middelkoop e David Pel.

O duo luso-brasileiro derrotou Middelkoop (35.º do ranking de pares) e Pel (72.º) por 7-6 (7-5) e 6-3, em uma hora e 40 minutos.

Na segunda ronda do torneio austríaco de terra batida, o portuense de 26 anos, 54.º da hierarquia mundial, e Matos (49.º) vão defrontar os vencedores do embate entre os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, segundos cabeças de série, e os "convidados" locais Filip Misolic e Joel Josef Schwärzler.

Na semana passada, a dupla luso-brasileira caiu na segunda ronda em Umag, depois de na semana anterior ter alcançado a final de Bastad, a sua primeira enquanto par.