Francisco Cabral e Nuno Borges apuram-se para a final do Porto Open

Vencedores do Estoril Open impuseram-se diante de Daniel Rodrigues e Pedro Araújo

Os portugueses Francisco Cabral e Nuno Borges bateram hoje os compatriotas Daniel Rodrigues e Pedro Araújo e asseguraram a qualificação para a final do Porto Open, que está a decorrer no Complexo Desportivo do Monte Aventino.

Favoritos no encontro das meias-finais entre as duas duplas nacionais, os campeões do Estoril Open impuseram-se diante de Rodrigues e Araújo, que receberam um 'wild card' para o quadro principal, em dois sets, com os parciais de 7-6 (8-6) e 6-4, ao fim de uma hora e 31 minutos.

Graças à exibição de hoje e maior experiência, Cabral, número 67 no ranking ATP de pares, e Borges, 90.º classificado na mesma hierarquia, vão disputar a 12ª final da carreira em torneios do ATP Challenger Tour.

No derradeiro desafio, os dois amigos nortenhos, detentores de 9 títulos challenger em conjunto, vão defrontar sábado os indianos Yuki Bhambri (205.º) e Saketh Myneni (145.º), segundos cabeças de série, não antes das 16:00 no Complexo Desportivo do Monte Aventino.

As meias-finais de singulares, por sua vez, vão colocar o australiano James Duckworth frente ao campeão em título, o turco Altug Celikbilek, e o também "Aussie" Christopher O'Connel diante o japonês Yoshihito Nishioka.