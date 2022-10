Francisco Cabral e Jamie Murray eliminados na estreia em Nápoles

Redação com Lusa

Este foi o quarto torneio de Francisco Cabral ao lado do antigo número um mundial de pares.

Francisco Cabral e o britânico Jamie Murray foram esta quarta-feira eliminados nos oitavos de final do torneio de ténis italiano de Nápoles, ao perderem em dois sets com os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

Francisco Cabral, 50.º classificado no ranking mundial de pares, e Jamie Murray, 27.º colocado, foram batidos com relativa facilidade por dois jogadores em pior posição na hierarquia (Reboul é 60.º e Doumbia 65.º), por 6-3 e 6-1, após uma hora e nove minutos.

A quebra do primeiro jogo de serviço da dupla luso-britânica foi suficiente para o duo francês conquistar o set inicial, mas, no segundo parcial, o domínio de Doumbia e Reboul foi incontestado, conseguindo impor-se três vezes no serviço dos adversários, a última para fechar o encontro.

Francisco Cabral, de 25 anos, e Jamie Murray, de 36, não conseguiram quebrar uma única vez o serviço da dupla francesa, no encontro de estreia na prova italiana do circuito ATP, em piso duro.

Este foi o quarto torneio de Francisco Cabral ao lado do antigo número um mundial de pares, depois de o britânico ter convidado o português para jogar até ao fim do ano, com vista a tornar a parceria permanente em 2023.

A dupla luso-britânica tinha atingido os quartos de final no torneio de Gijon, em Espanha, no qual alcançaram o primeiro triunfo, depois de terem sido afastados na primeira ronda em Metz (França) e Sófia.

Francisco Cabral decidiu abdicar da carreira de singulares para se dedicar exclusivamente aos pares e é já o segundo melhor português de sempre na vertente, sendo suplantado apenas por João Sousa, que foi 26.º em maio de 2019.