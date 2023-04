Francisco Cabral conquista 11.º título challenger de pares em Roma

Junto do colombiano Nicolas Barrientos, o tenista português venceu o cazaque Andrey Gobulev e o ucraniano Denys Molchanov.

O tenista português Francisco Cabral conquistou este sábado o 11.º título de pares no circuito challenger, ao vencer, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, o cazaque Andrey Gobulev e o ucraniano Denys Molchanov, em dois sets na final em Roma.

A dupla luso-colombiana, segunda cabeça de série do challenger de Roma, impôs-se a Gobulev (65.º) e Molchanov (113.º) com os parciais de 6-3 e 6-1, em apenas 62 minutos.

Maior especialista português da variante, e 52.º do ranking mundial, o portuense de 26 anos conquistou na capital italiana o 11.º título de pares da carreira no circuito challenger, desta vez ao lado de Barrientos (66.º), o seu oitavo parceiro da temporada.

Nove dos 11 títulos challenger de Cabral foram conseguidos em parceria com Nuno Borges, o amigo ao lado de quem se sagrou campeão de pares do Estoril Open no ano passado, o primeiro de dois títulos ATP que tem no seu palmarés (venceu o torneio de Gstaad com o bósnio Tomislav Brkic).

Há precisamente uma semana, Cabral tinha falhado o terceiro título ATP, ao perder, ao lado do cazaque Aleksandr Nedovyesov, a final de Banja Luka, na Bósnia-Herzegovina, frente ao neozelandês Michael Venus e ao britânico Jamie Murray, com quem tentou uma parceria fixa no final da temporada passada, sem sucesso.