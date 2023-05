"Foram anos complicados, embora muitas vitórias o tenham mascarado"

Rafael Nadal realizou uma conferência de imprensa para confirmar a ausência em Roland Garros e anunciar 2024 como o último ano da carreira

Rafael Nadal anunciou dados importantes para o futuro próximo da carreira. O espanhol confirmou que não vai participar na edição 2023 de Roland Garros e que 2024 será o último ano da carreira. Em declarações aos jornalistas, explicou um pouco do porquê.

"Não tenho interesse em jogar nos próximos meses. A nível pessoal, de trabalho diário, estes últimos anos depois da pandemia foram realmente difíceis. Custou ter continuidade em todos os sentidos, sobretudo por culpa do físico, com lesão atrás de lesão. No fim, quando se não faz parte da tua vida com felicidade toca também no lado pessoal. Foram anos bem complicados, embora muitas vitórias importantes o tenham mascarado", atirou, em declarações aos jornalistas.

Nadal anunciou ainda que pretende regressar em 2023, no sentido de preparar um último ano que ficará marcado pela presença em torneios marcantes na carreira do espanhol.

"Pode ser um objetivo chegar ao fim do ano e jogar a Taça Davis, se estiver capacitado e o capitão o considerar adequado, e tentar encarar o ano que vem com garantias de poder fazer o que penso que será o meu último ano. Vou tentar parar agora para encarar o último ano da minha carreira. Vou querer jogar os torneios que me apetecerem, que me marcaram ao longo da carreira", atirou.