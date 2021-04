"Nunca disse uma asneira em inglês na vida! Isto não pode acabar assim"

Tenista taliano Fabio Fognini foi afastado por alegados insultos ao juiz de linha no ATP 500 de Barcelona.

O italiano Fabio Fognini, número 27 do ranking ATP e que foi baixa de última hora no Estoril Open, continua a dar que falar por ter sido desclassificado no ATP 500 de Barcelona por alegadamente insultar o juiz de linha no decorrer do duelo com Bernabé Zapata Miralles.

Em declarações ao Corriere della Sera, Fognini defendeu-se. "Não insultei o juiz. Estava frustrado, enjoado e a falar sozinho. Juro pelos meus filhos", afirmou, exigindo um pedido de desculpas da ATP por danos de imagem.

"O que aconteceu mancha a minha imagem e deixa-me muito mal com os meus patrocinadores. Exijo um pedido de desculpa pelo erro. Se recusar o meu recurso, vou pôr o assunto nas mãos do meu advogado e pedir uma indemnização por gravíssimos danos à minha imagem. Sempre admiti que fiz asneiras, mas, desta vez, tenho razão e vou até ao fim. Negaram-me encontrar-me com o juiz de linha para esclarecer ali o mal-entendido. Nunca disse nenhuma asneira em inglês na minha vida! Isto não pode acabar assim", acrescentou, finalizando dizendo que ainda tem "muito ténis para oferecer".