Fognini acusa Nadal de fingir lesão: "Não acreditem em tudo o que leem"

Italiano não acredita nos problemas físicos que atormentaram e quase levaram o espanhol a desistir diante de Taylor Fritz, nos quartos-de-final de Wimbledon

Rafael Nadal impressionou, mais uma vez, os amantes do ténis, ao quase desistir para, depois, bater Taylor Fritz em cinco sets e apurar-se para as meias-finais de Wimbledon. Fabio Fognini, tenista italiano, não acredita é que o problema físico do espanhol seja real.

"Não acreditem em tudo o que leem, por favor", escreveu o nrº 63 do ranking ATP, na sua conta de Instagram, partilhando uma notícia sobre o encontro que acabou em cinco sets e com o triunfo do espanhol.

Rafael Nadal e Fabio Fognini, refira-se, têm algum historial de desentendimentos dentro do court.