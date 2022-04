Félix Auger-Aliassime sofre mas avança para os "quartos" do Estoril Open

O único top 10 desta edição do torneio português, que teve bye na primeira ronda, entrou mal no encontro, mas acabou por afastar o 92.º tenista do ranking mundial, Carlos Taberner.

O tenista canadiano Félix Auger-Aliassime, primeiro cabeça de série, qualificou-se quinta-feira para os quartos de final do Estoril Open, ao derrotar o lucky loser espanhol Carlos Taberner, em três sets.

O único top 10 desta edição do torneio português, que teve bye na primeira ronda, entrou mal no encontro, mas acabou por afastar o 92.º tenista do ranking mundial, com os parciais de 1-6, 6-2 e 6-2, em uma hora e 54 minutos.

Félix Auger-Aliassime, 10.º jogador da hierarquia ATP, é o único dos três principais cabeças de série do Estoril Open a avançar para os "quartos" no Clube de Ténis do Estoril, uma vez que o argentino Diego Schwartzman, segundo pré-designado, nem entrou em ação, alegando fadiga, e o croata Marin Cilic foi hoje afastado pelo argentino Sebastián Báez, com os parciais de 1-6, 6-1 e 6-4.

O canadiano, de 21 anos, aguarda agora o desfecho do encontro entre o francês Benjamin Bonzi e o norte-americano Sebastian Korda, que encerra a jornada desta quinta-feira do único torneio ATP disputado em Portugal.