Federer desconhece quando voltará aos courts: "Ainda não consigo correr..."

Helvético, ausente da competição há cerca de meio ano, por motivos físicos, referiu que ainda se prepara de forma condicionada. Entretanto, saiu do top-20 do ranking ATP

Sem pisar um court desde julho de 2021, ao submeter-se a mais uma cirurgia e por estar em processo de recuperação, Roger Federer não tem data concreta para voltar a jogar e revelou sentir debilidades físicas e treinar de forma limitada.

"A minha situação vai ser mais clara em abril, maio. Só aí conseguirei saber como estou fisicamente. Ainda nem tentei correr. Não consigo fazer exercícios mais exigentes, como saltar, arrancar e parar de repente. (...) Gostava de fazer muito mais mas os médicos não deixam", acrescentou o tenista suíço.

A realização de treinos de forma não (tão) condicionada, aponta, "começará daqui a umas semanas". Nessa altura, "veremos como reage o corpo", projetou Federer, numa entrevista promovida por um dos vários patrocinadores.

O ponto de situação feito por Federer surgiu poucas horas depois de o suíço, um dos ícones mundiais do ténis, ter saído do top-20 do ranking ATP, pela primeira vez em 20 anos de carreira, no decurso da realização do Open da Austrália.

O helvético, atualmente com 41 anos e ex-número um mundial, cuja última aparição ocorreu em julho de 2021, nos quartos de final de Wimbledon (perdeu com Hubert Hurkacz, está agora no 30.º posto da hierarquia, tendo descido 13 posições.

Federer, de resto, foi ultrapassado por Rafael Nadal, vencedor da recente edição do Open da Austrália, no número de vitórias em provas do Grand Slam - detém um total de 20 (tal como Djokovic), menos uma do que o oponente maiorquino.