Federer barrado em Wimbledon: "Ela não me deixou entrar..."

Antigo tenista contou história hilariante no "The Daily Show", de Trevor Noah.

Roger Federer, antigo tenista e um dos maiores nomes da história do futebol, foi barrado no All England Club, onde se disputa o torneio de Wimbledon, que, curiosamente, venceu em oito ocasiões. A história foi contada pelo próprio, no programa The Daily Show", de Trevor Noah.

"Foi há duas semanas. Estava de passagem por Londres e tinha duas horas para matar. Não avisei ninguém que talvez fosse, não tinha a certeza se conseguia ir, porque tinha uma consulta com um médico por causa do meu joelho. Nunca tinha a Wimbledon sem ser na altura do torneio. Dirigi-me ao portão por onde habitualmente os convidados entram. Disse ao meu treinador, que estava comigo: "Eu trato disto". Não consegui [risos]. Dirigi-me à entrada e disse: "Olá, queria saber como é que posso entrar, onde é a porta?". E a rapariga: "Tem consigo o cartão de membro?"", começou por contar o suíço.

"Quando se ganha Wimbledon ficamos automaticamente como membros, mas não fazia ideia de onde estava o meu cartão. "Não tenho o meu cartão, mas sou membro e queria saber por onde posso entrar". "Sim, mas tem de ser membro", insistiu a rapariga. Vi logo que ia ser difícil", continuou.

"Disse-lhe: "Normalmente quando estou aqui é para jogar, é a primeira vez que estou aqui sem ser para o torneio e queria saber por onde posso entrar". Ela respondeu: "Entra-se pelo outro lado, mas tem de ter o cartão de membro". Eu já estava em pânico e ainda não acredito que disse o que disse, ainda me sinto mal, mas olhei para ela disse: "Ganhei este torneio oito vezes, por favor, acredite: sou membro, onde posso entrar?"", contou ainda, antes de concluir:

"Mas ela não me deixou entrar. Fui por outro lado, saí do carro e uma pessoa pediu-me para tirar uma fotografia. Um segurança também me viu: "Senhor Federer, o que faz aqui? Tem o seu cartão de membro?", perguntou. "Não tenho, mas é possível entrar?", disse eu."

No final, Federer acabou por conseguir entrar.