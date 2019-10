Federer anuncia regresso a Roland Garros mas admite: "Preciso de uma pausa"

Suíço detém o recorde de vitórias em torneios do Grand Slam, com 20 títulos (oito em Wimbledon, seis no Open da Austrália, cinco no US Open e um em Roland Garros)

O tenista suíço Roger Federer, terceiro classificado do ranking mundial, anunciou esta quinta-feira o regresso ao torneio francês de Roland Garros em 2020, após três anos de ausência, em entrevista ao canal norte-americano CNN.

Federer, de 38 anos, disse que Roland Garros, segunda prova do Grand Slam, estava incluído no seu programa para o próximo ano, juntamente com o torneio olímpico em Tóquio'2020, Wimbledon, US Open e, talvez, Cincinnati, antes de Nova Iorque.

"Estarei em Roland Garros, mas, provavelmente, sem jogar muito antes. Preciso de passar algum tempo com a família, gozar férias, descansar, fazer uma pausa, principalmente, se participar nos Jogos Olímpicos", disse Federer à CNN.

O suíço detém o recorde de vitórias em torneios do Grand Slam, com 20 títulos (oito em Wimbledon, seis no Open da Austrália, cinco no US Open e um em Roland Garros), mas a marca está ameaçada pelo espanhol Rafael Nadal, de 33 anos, que soma 19.