Federer: "Acho que toquei no Rafa Nadal e agradeci-lhe em segredo"

Roger Federer despediu-se dos courts na Laver Cup, ao lado do eterno rival Rafael Nadal. No final, as imagens foram comoventes, correram mundo e, agora, o suíço explicou-as.

"Vi a fotografia com Rafael Nadal. Foi um momento muito breve. Acho que, naquele momento, estava a chorar muito e não sei, tudo o que me passava pela cabeça era o quão feliz estava a ser ao viver aquele momento com todos eles. Acho que foi algo muito bonito, enquanto estávamos sentados, estava a tocar a música e o foco estava mais centrado na Ellie Goulding", assim começou por explicar Roger Federer, em entrevista ao "New York Times", as fotografias com Rafael Nadal no final do encontro de despedida dos courts, na Laver Cup.

"Nesse momento quase esqueces que estão a tirar-te fotografias, porque sabes que não podias falar e estava a música. Acho que toquei no Rafa [Nadal] e que, dessa forma, agradeci-lhe em segredo. Não sei como foi [para Nadal], mas para mim talvez mostre como se sentiu com aquelas imagens. Foi uma loucura, com fotografias de todos os ângulos, espero consegui-las, porque significam muito para mim", concluiu o antigo tenista suíço, considerado um dos melhores desportistas de todos os tempos.