Federação Internacional de Ténis prepara ação judicial contra Piqué

Em causa as dívidas acumuladas pela Kosmos, empresa detida pelo antigo central do Barcelona, durante as últimas edições da Taça Davis, cujos direitos adquiriu em 2018.

O jornal catalão Sport avança esta segunda-feira que a Federação Internacional de Ténis (IFP) está preparar uma ação judicial contra o antigo futebolista Gerard Piqué. Em causa estão dívidas acumuladas pela Kosmos, empresa que detém, durante as últimas edições da Taça Davis, cujos direitos adquiriu em 2018.

O órgão que tutela o ténis mundial espera receber uma indemnização devido a considerar ter existido uma violação unilateral do contrato que unia ambas as partes desde 2019. A rescisão da parceira com a Kosmos foi anunciada no início deste ano.

Na altura da celebração desse contrato, foi o próprio Piqué que anunciou que a parceria previa uma ligação de 25 anos. No entanto, três anos depois, o antigo central do Barcelona não pagou os 40 milhões de euros anuais previstos no acordo, levando ao cessar do vínculo.