Federação Internacional de Ténis não condena mensagem política de Djokovic

A Federação Internacional de Ténis (ITF) não condenou a mensagem de Novak Djokovic, relacionada com as tensões no Kosovo.

Na segunda-feira, Novak Djokovic, filho de um pai nascido no Kosovo, escreveu numa das câmaras do court após a vitória em Roland Garris: "O Kosovo é o coração da Sérvia. Parem com a violência". Ora, de acordo com a ministra francesa dos Desportos, Amélie Oudéa-Castéra, a mensagem do número 3 do rankinh ATT sobre as atuais tensões no Kosovo foi "inapropriada".

Uma mensagem "militante" e "muito política", disse a ministra, no momento em que a violência no norte do Kosovo se intensificou entre os manifestantes da minoria sérvia e a força da NATO.

A Federação Internacional de Ténis (ITF) não a condenou, uma vez que considerou que as "declarações políticas" não são proibidas no court.

Já o Presidente da Federação Francesa de Ténis, Gilles Moretton, esclareceu a posição da presidência do torneio: "Quando estão numa conferência de imprensa, não vamos esterilizar a personalidade dos jogadores. Eles têm o direito de se exprimir em qualquer domínio, mas no court, queríamos de facto que os jogadores não tomassem uma posição política", realçou.