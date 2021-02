Federação de ténis organiza dois torneios Challenger no Jamor

Confirmou o presidente Vasco Costa.

A Federação Portuguesa de Ténis (FPT) vai organizar dois torneios do ATP Challenger Tour, de categoria 50, nos courts de terra batida do Complexo Desportivo do Jamor, em Oeiras, confirmou à Lusa o presidente Vasco Costa.

"A ATP criou esta nova categoria 50, que já estava em discussão há algum tempo e só não foi colocada em prática no ano passado devido à pandemia, e, como ficou muito contente com a nossa organização no Challenger da Maia e do Lisboa Belém Open, lançou-nos o desafio, apoiando fortemente os dois torneios", disse o dirigente, em declarações à Lusa.

Além do aliciante apoio financeiro e da possibilidade de ajudar a diminuir o fosso entre os torneios ITF e os Challenger 80, Vasco Costa diz ter a FPT considerado ser "uma boa oportunidade" para apoiar os jogadores portugueses na transição para um nível mais elevado.

"Temos vários jogadores que se encaixam perfeitamente neste nível de torneios, o que nos levou também a avançar, além dos apoios da ATP, que são muito grandes. Esperamos ter quase todos os portugueses a disputar os dois torneios, com exceção do João Sousa. No ano passado, repare-se, tivemos um português [Pedro Sousa] a vencer na Maia e um português finalista no Lisboa Belém Open [Pedro Sousa]", defendeu.

De acordo com a atualização do calendário divulgada hoje pelo ATP Challenger Tour, o primeiro torneio português terá lugar entre 29 de março e 04 de abril e o segundo decorrerá de 05 a 11 de abril, ambos nos "courts" do Jamor e, cada um, dotado de 31.440 euros em prémios.