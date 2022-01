Federação Australiana de Ténis "respeita" decisão do tribunal sobre Djokovic

A Federação Australiana de Ténis disse respeitar a decisão do tribunal de expulsar Novak Djokovic do país, acrescentando que o tenista será substituído no sorteio do Australian Open, que começa na segunda-feira, por um "sortudo perdedor".

No caso Djokovic, a declaração de AT dizia simplesmente que "a Federação Australiana de Ténis respeita a decisão do Tribunal Federal".

De acordo com as regras do Grand Slam, um "sortudo perdedor" (jogador eliminado na última ronda de qualificação) tomará a posição de Djokovic, acrescenta um comunicado da Federação.

Esta é uma grande oportunidade para Miomir Kecmanovic (78.º) que, em vez de enfrentar o seu companheiro sérvio com pouca esperança, enfrentará o italiano Salvatore Caruso (150.º).

"Esperamos um apertado e emocionante Open da Austrália e desejamos a todos os jogadores a melhor das sortes", referiu a Federação, que perdeu uma das suas principais atracções num imbróglio jurídico e de saúde pública.

O sérvio, que detém o recorde da maioria dos títulos em Melbourne (9), tinha como objectivo um 21º troféu do Grand Slam para ultrapassar os seus grandes rivais Rafael Nadal e Roger Federer.