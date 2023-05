Faria e Rocha vão disputar primeira final challenger de pares no Oeiras Open 4

Após a vitória diante de Sanjar Fayziev e Alexandru Jecan, nas meias-finais.

Os tenistas portugueses Jaime Faria e Henrique Rocha vão jogar a primeira final challenger de pares da carreira no Oeiras Open 4, após a vitória desta sexta-feira diante de Sanjar Fayziev e Alexandru Jecan.

No Complexo de Ténis do Jamor, a dupla nacional, composta por dois jovens de 19 anos, precisou de apenas uma hora e 12 minutos para superar nas meias-finais o jogador do Uzbequistão e o parceiro romeno em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-1, e assegurar a qualificação inédita para o encontro do título.

Na final, que terá lugar após o encontro do título de singulares, marcado para as 11:00, o lisboeta Jaime Faria e o portuense Henrique Rocha vão medir forças com o britânico Luke Johnson e o neerlandês Sem Verbeek, que derrotaram na outra meia-final do dia o suíço Luca Margaroli e o brasileiro Fernando Romboli, por duplo 6-3.

"Temos feito bons encontros a jogar no Centralito. É muito bom estar a jogar com o apoio do nosso público e jogar em casa. Temos jogado bem e sabíamos que era possível chegar à final e amanhã [sábado] temos mais um encontro para ganhar" avançou Rocha.

Já o parceiro admitiu ser "muito especial" chegar à final, "ainda mais no Centralito". "Estamos a jogar a bom nível e confiantes", completou Faria.

No quadro de singulares do Oeiras Open 4, o primeiro jogador a carimbar o acesso à final foi o australiano Aleksandar Vukic, número 127 no ranking ATP, graças ao triunfo frente ao brasileiro Felipe Meligeni Alves em três parciais, por 5-7, 6-4 e 6-4.

Já a segunda meia-final de singulares sorriu ao argentino Facundo Díaz Acosta, 134.º colocado mundial, que ultrapassou o norte-americano Nicolas Moreno de Alboran em dois sets, com os parciais de 7-6 (9-7) e 6-2, para disputar a quinta final do circuito challenger naquela que é sua estreia em Portugal.