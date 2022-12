Faleceu um dos treinadores mais importantes da história do ténis

Redação com Lusa

O norte-americano Nick Bollettieri, considerado um dos treinadores mais importantes da história do ténis, responsável pela formação de vários líderes do ranking mundial, morreu no domingo, aos 91 anos, revelaram esta segunda-feira vários ex-jogadores nas redes sociais.

Entre os antigos pupilos de Bollettieri estão as irmãs Venus e Serena Williams, Monica Seles, Martina Hingis e Maria Sharapova, que atingiram todas a liderança do circuito feminino, tal como Andre Agassi, Boris Becker, Jim Courier e Marcelo Rios na hierarquia masculina.

O alemão Tommy Haas, que tem como melhor posição no ranking da ATP o segundo lugar, em 2002, foi um dos ex-jogadores que passaram pela academia criada por Bollettieri em 1978, no estado norte-americano da Florida, que reagiu à morte do ex-treinador nas redes sociais.

"Foste um sonhador e um fazedor, um pioneiro no nosso desporto, verdadeiramente, único. Vou sentir saudades de te ver andar pela academia e das nossas conversas sobre ténis", escreveu Haas, agradecendo ao ex-técnico por lhe ter dado "a melhor oportunidade de seguir os sonhos" de carreira que tinha.

Os métodos revolucionários de Bollettieri, que também era conhecido pela elevada exigência que impunha no treino dos tenistas, levaram muitos praticantes a procurar a sua academia, entre os quais alguns portugueses, como Gastão Elias e Michelle Larcher de Brito.