Ex-tenista no combate à Rússia: "Lamento que Federer e Nadal prefiram o silêncio"

Sergiy Stakhovsky revela que recebeu uma mensagem de apoio por parte de Djokovic.

Sergiy Stakhovsky, um antigo tenista ucraniano, regressou ao país para se alistar no exército e combater as forças russas, numa invasão iniciada há uma semana. Em declarações reproduzidas pela imprensa internacional, falou sobre as mensagens de apoio, com destaque para Novak Djokovic.

"Djokovic enviou-me uma mensagem de apoio e até conversámos um pouco. Também tentei contactar Federer e Nadal, mas sem êxito. Lamento que prefiram manter-se em silêncio, embora os entenda. Não é a guerra deles. Contamos com grandes personalidades, espero que o apoio dure", afirmou.

"Foi uma decisão realmente complicada. Tenho uma mulher e três filhos, que adoro. Tive de lhes dizer que não sabia quando voltava. Às vezes é difícil dormir tendo isto tudo na cabeça. Mas agora sinto-me aliviado por estar em Kiev porque vejo muita energia nos olhos de toda a gente. Atravessei a fronteira a pé desde a Eslováquia e vi como está tudo bem organizado. Todos querem ajudar para ganhar", continuou.

Stakhovsky, agora um soldado, falou sobre o sentimento de estar numa guerra."Não vi tanques, mas ouvi-os, tal como os ataques aéreos, bombardeamentos e explosões não muito longe de mim. Tendo em conta o que vi, as pessoas não estão felizes por não ver os russos. Até parece que os querem encontrar. No solo, os russos não estão nada motivados e nós sim. Temos uma razão para lutar e morrer, eles não. Eles atacam pelo ar, bombardeiam com aviões e contra isso não podemos fazer nada. Kiev está rodeada pelo ar. Derrubaram 67 edifícios em dois minutos. É uma loucura", descreveu.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades.

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a "operação militar especial" na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.